Legende: In der Endphase seiner Karriere Benedikt Doll. IMAGO / Sven Simon

Biathlon: Doll macht Ende Saison Schluss

Der frühere Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Der 34-jährige Deutsche hat sich vergangene Woche an den Weltmeisterschaften in Nove Mesto mit dem 3. Rang im Einzel seinen grossen Traum vom Gewinn einer erneuten Medaille an einem Grossanlass erfüllt. Zu seinen grössten Erfolgen gehören der WM-Titel 2017 im Sprint und die Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang in der Verfolgung und mit der Staffel. Insgesamt gewann Doll, der es im Weltcup auf sechs Siege bringt, acht Medaillen bei Grossanlässen.