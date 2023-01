Freeski: Ehemaliger Weltmeister Smaine stirbt in Lawine

Das US-amerikanische Freeski-Team trauert um Kyle Smaine. Der 31-Jährige wurde am Wochenende bei einem Ski-Ausflug in Japan Opfer einer Lawine. Der Kalifornier war in der Nähe von Nagano mit zwei Begleitern unterwegs, als das Unglück passierte. Nur einer davon konnte sich aus den Schneemassen befreien und überlebte. Smaine wurde 2015 in Kreischberg (AUT) Weltmeister in der Halfpipe, ein Jahr zuvor war die Disziplin olympisch geworden. Seine Profikarriere beendete er 2018.