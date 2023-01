Universiade: Gold und 2 Mal Silber für die Schweiz

Die Schweizer Athletinnen und Athleten brillieren an der Universiade in Lake Placid (USA) weiterhin. Am 8. Tag holten sie die Medaillen Nummer 7, 8 und 9. Auf dem Snowboard schlug Livia Tanno erneut zu: Nach Gold im Slopestyle sicherte sich die 20-jährige ETH-Studentin auch den Sieg im Big Air. In der gleichen Disziplin, aber im Freeski holte Michelle Rageth die Silbermedaille. Im alpinen Bereich jubelte die 24-jährige Valentine Macheret trotz Nebel und schwierigen Pistenverhältnissen über Silber im Slalom. Die Universiade in den USA dauert nun noch 2 Tage.