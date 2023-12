Langlauf: Fähndrich verpasst Sprint-Final

Langläuferin Nadine Fähndrich hat beim Weltcup-Sprint in Trondheim in Norwegen Platz 7 belegt. Die Luzernerin, die vor einer Woche in Östersund in Schweden krankheitsbedingt nicht hatte starten können, schied im Halbfinal des ersten Sprint-Wettkampfs der Saison in der freien Technik aus. Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Kristine Skistad vor den Schwedinnen Linn Svahn und Emma Ribom. Bei den Männern bedeuteten für Valerio Grond die Viertelfinals Endstation. Der Bündner hatte als einziger Schweizer die Qualifikation überstanden. Der Topfavorit Johannes Hösflot Kläbo gewann überlegen vor dem Franzosen Lucas Chanavat und seinem Teamkollegen Harald Östberg Amundsen.

Bob: Hasler im Monobob nur auf Rang 7

Eine Woche nach ihrer Podest-Premiere im Monobob konnte Melanie Hasler im zweiten Rennen dieser Weltcup-Saison nicht mehr zur grossen Aufholjagd ansetzen. Als Fünfte nach dem ersten Durchgang klassierte sich die 25-jährige Aargauerin im Schneetreiben in Innsbruck auf dem 7. Schlussrang. Der Rückstand auf die deutsche Siegerin Lisa Buckwitz betrug 1,12 Sekunden. Vergangene Woche war Hasler als Halbzeit-Siebente in La Plagne (FRA) noch auf den 2. Platz vorgeprescht.

Skispringen: 4 Schweizer schaffen Quali in Engelberg

Beim ersten von zwei Weltcup-Springen in Engelberg geht am Samstag ein Schweizer Quartett an den Start. Bestklassierter Athlet von Swiss-Ski in der Qualifikation war Gregor Deschwanden. Der Luzerner, der am vergangenen Sonntag in Klingenthal in Deutschland mit Rang 2 überrascht hatte, belegte mit einer Weite von 130 Metern Platz 12. Killian Peier, Simon Ammann und Remo Imhof sicherten sie die Teilnahme mit den Rängen 27, 41 und 49. Bester in der Qualifikation war der Slowene Anze Lanisek mit einem Satz auf 135,5 Meter.