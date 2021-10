Legende: Premiere in Falun Die FIS stellt zwei neue Langlauf-Formate auf die Probe. Keystone

Langlauf: Zwei neue Formate in diesem Winter

Der Skiweltverband FIS testet in der kommenden Saison zwei neue Langlauf-Formate. Beim Weltcup in Falun (SWE) wird es eine Mixed-Staffel über 4 x 5 Kilometer geben, dazu einen Mixed-Team-Sprint. Die beiden Formate, die dem Biathlon angelehnt sind, sollen bei erfolgreichen Tests künftig auch im Programm von Weltmeisterschaften und eventuell auch Olympischen Spielen auftauchen. Die FIS, die ihren Beitrag zum Umweltschutz nach eigenen Angaben auch mit kurzen Anreisen zwischen den Wettkampfstätten leisten will, hat in ihrem Langzeitkalender jeweils Termine ohne konkreten Veranstaltungsort gelassen.