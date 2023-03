Gremaud auch nach der WM in Form

Legende: Weiter erfolgreich unterwegs Mathilde Gremaud. Keystone/ZURAB KURTSIKIDZE

Ski Freestyle: Gremaud bestätigt in Tignes ihr WM-Gold

Mathilde Gremaud siegte beim Slopestyle-Weltcup im französischen Tignes mit einer Punktzahl von 96,25 Punkten. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin bestätigte somit bei erster Gelegenheit ihre Goldmedaille von Anfang März in Bakuriani. Die 23-jährige Freiburgerin feierte im Weltcup erst ihren zweiten Weltcupsieg in der Disziplin Slopestyle. Die Ski-Freestyle-Königin schaffte im zweiten Lauf den Sprung an die Spitze und verdrängte zugleich Sarah Höfflin, die 32-jährige Slopestyle-Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018, vom Podest. Die Genferin belegte Platz 4.