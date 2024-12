Biathlon: Hartweg nicht in Le Grand-Bornand

Niklas Hartweg muss auf die Teilnahme an den Weltcup-Wettkämpfen in dieser Woche in Le Grand-Bornand bei Annecy verzichten. Der Schwyzer hat wegen eines grippalen Infekts die Reise nach Frankreich nicht angetreten. Von Donnerstag bis Sonntag stehen Rennen in den Disziplinen Sprint, Verfolgung und Massenstart im Programm.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sämtliche Rennen aus Le Grand-Bornand können Sie live bei SRF mitverfolgen: Donnerstag 14:15 Uhr: Sprint Männer (SRF zwei) Freitag 14:15 Uhr: Sprint Frauen (SRF zwei) Samstag 12:25 Uhr: Verfolgung Männer (srf.ch/sport)

14:35 Uhr: Verfolgung Frauen (SRF zwei) Sonntag 12:25 Uhr: Massenstart Männer (srf.ch/sport & SRF zwei)

14:40 Uhr: Massenstart Frauen (srf.ch/sport & SRF zwei)

Skicross: Lack und Smith kommen wohl glimpflich davon

Bei Saskja Lack musste nach ihrem schweren Sturz am Dienstag beim Nachtrennen in Arosa eine ausgekugelte Schulter wieder eingerenkt werden. Noch offen ist, ob sich die 24-Jährige eine Bänderverletzung zugezogen hat – die Untersuchungen hierfür laufen, lässt Swiss-Ski verlauten. Fanny Smith, die im selben Run bei einem Rencontre mit Lack gestürzt war, zog sich «nur» diverse Prellungen zu.

Snowboard: Hablützel muss Saison beenden

Der Halfpipe-Snowboarder David Hablützel muss auf weitere Wettkämpfe in diesem Winter verzichten. Der 28-Jährige hat sich bei einem Sturz im Training gemäss einer Meldung auf der Homepage von Swiss-Ski einen Kreuzband- und Innenmeniskus-Riss im linken Knie zugezogen. Eine Woche zuvor belegte Hablützel beim Weltcup-Auftakt in Zhangjiakou in China Platz 11. Für den Zürcher, der bereits operiert worden ist, ist es bereits der 4. Kreuzbandriss.