Legende: Auftakt geglückt Melanie Hasler wird in La Plagne Zweite. Keystone/Mayk Wendt

Monobob: Hasler wird Zweite

Melanie Hasler hat die Weltcup-Saison der Bobfahrerinnen in La Plagne mit einem Paukenschlag lanciert. Die Aargauerin schaffte in den französischen Alpen als Zweite im Monobob den Sprung aufs Podest. Für die 25-jährige Hasler war es die erste Top-3-Klassierung in dieser Disziplin, nachdem sie zuvor im Weltcup 4 Mal im Zweierbob den Sprung aufs Treppchen geschafft hatte. Geschlagen geben musste sich die frühere Volleyballerin, die nach dem 1. Durchgang noch auf dem 7. Rang klassiert war, einzig der Amerikanerin Kaysha Love, die mit 21 Hundertsteln Vorsprung auf die Schweizerin ihren 1. Weltcupsieg als Pilotin feierte.