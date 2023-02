Bob: Hasler/Pasternack auf dem Podest

Die Schweizer Bobfahrerin Melanie Hasler und Anschieberin Nadja Pasternack sind in Innsbruck zum dritten Mal in dieser Saison im Weltcup auf das Podest gefahren. Den ersten Sieg verpasste das Schweizer Duo nur um 6 Hundertstel. Die Olympiasiegerin Laura Nolte und Kim Kalicki feierten in einem Rennen der sehr engen Abstände einen deutschen Doppelsieg. Hasler/Pasternack reagierten damit hervorragend auf die knapp verpasste WM-Medaille am letzten Wochenende in St. Moritz. Die Männer waren mit dem Vierer ein Stück weit vom Podest entfernt. Michael Vogt war mit seinem Team als Sechster der beste des Schweizer Trios. Francesco Friedrich (GER) siegte.

Skispringen: Rang 8 für Duo Peier/Deschwanden

Killian Peier und Gregor Deschwanden haben sich beim Weltcup in Lake Placid im neuen Wettkampf-Format Super-Team auf dem 8. Platz klassiert. Dabei treten Zweier-Teams gegeneinander an. Wie bei Team-Wettkämpfen in den letzten Jahren üblich, ging es für die Schweizer in erster Linie darum, den Sprung in den Finaldurchgang der Top 8 zu schaffen. Dies gelang gegen Italien deutlich. Der Sieg ging an die Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki.