Legende: Schneefälle in der Nacht ... ... sorgen in Val d'Isère dafür, dass die Piste nicht renntauglich ist. Keystone/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Ski alpin: 1. Frauen-Training gestrichen

Das für Donnerstag geplante 1. Abfahrtstraining der Frauen in Val d'Isère ist abgesagt worden. Nach Schneefällen in der Nacht befindet sich die Piste nicht in einem renntauglichen Zustand. In den französischen Alpen sind am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G (beide Rennen live bei SRF) angesetzt.

02:39 Video Archiv: Shiffrin gewinnt die 1. Abfahrt der Saison in St. Moritz Aus Sport-Clip vom 09.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

Snowboard: Schweizer Duo zum Auftakt 4.

Die Schweizer Alpin-Snowboarder blieben zum Start in den Weltcup-Winter ohne Podestplatz. Gian Casanova und Julie Zogg fehlten im Parallel-Riesenslalom im italienischen Carezza als jeweils 4. allerdings nur wenig. Für Casanova, der im Achtelfinal den Qualifikationsschnellsten Sangho Lee (KOR) eliminiert hatte, bedeutete der 4. Platz das Karriere-Bestergebnis. Während der 23-jährige Ostschweizer im kleinen Final chancenlos blieb, verpasste Zogg ihren 33. Podestplatz im Weltcup nur knapp. Die Weltmeisterin im Parallel-Slalom musste sich im Rennen um Rang 3 der Japanerin Tsubaki Miki nur um 3 Hundertstel geschlagen geben.