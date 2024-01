Kim mit Sieg und Premiere an den X-Games – Wicki wird 6.

Legende: Die Podestfahrerinnen im Superpipe-Wettbewerb Siegerin Chloe Kim (USA,Mitte) mit der Japanerin Mitsuki Ono (links) und der Chinesin Xuetong Cai. imago images/Kyodo News

Snowboard: Kim steht als 1. Frau einen «1260»

Die Amerikanerin Chloe Kim, die Königin im Freestyle-Snowboarden, hat in Aspen zum 7. Mal den Superpipe-Wettbewerb der X-Games gewonnen. Die zweifache Olympiasiegerin in der Halfpipe stand als erste Frau in dieser Disziplin einen «1260», das sind dreieinhalb Drehungen. Mit dem Total von 96,33 Punkten liess sie die Konkurrenz klar hinter sich. Die Schweizerin Berenice Wicki belegte mit 75,00 Punkten den 6. Platz. Bei den Männern klassierte sich Jan Scherrer (72,00) auf dem 5. Rang, den Sieg sicherte sich der Australier Scotty James (88,00).