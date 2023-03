Legende: Die Entschlossenheit hat abgenommen Roman Furger Keystone/Salvatore Di Nolfi

Langlauf: Furger hört auf

Roman Furger hat sich entschieden, seine Karriere als Profi-Langläufer Ende Saison zu beenden. «Ich habe gemerkt, dass bei mir die totale Entschlossenheit, welche es für Bestleistungen auf höchster Stufe braucht, abgenommen hat. Ich werde den Trainingsalltag mit dem Team sicher vermissen. Jetzt freue ich mich aber auf einen neuen Abschnitt in meinem Leben», wird der 33-jährige Urner zitiert. Furger nahm zweimal an Olympischen Spielen (2018 und 2022) und mehrfach an Weltmeisterschaften teil – zuletzt vor einer Woche in Planica. Der starke Finisher stand zweimal im Weltcup auf dem Podest. Furger, der voraussichtlich an den Schweizer Meisterschaften in Silvaplana (ab 31. März) seine letzten Rennen bestreiten wird, ist mit vier Siegen der zweiterfolgreichste Athlet in der Geschichte des Engadin Skimarathons. Mit einem fünften Triumph am kommenden Sonntag (SRF zeigt das Rennen ab 08:05 Uhr live) würde Furger zu Rekordsieger Albert Giger aufschliessen.