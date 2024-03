Langlauf: Weber beste Schweizerin

Beim Langlauf-Weltcup im finnischen Lahti haben die Schweizerinnen ein Top-Ergebnis verpasst. Als beste Swiss-Ski-Athletin klassierte sich Anja Weber im Rennen über 20 km klassisch auf dem 15. Rang. Nadja Kälin lief auf den 25. Platz, ihre Schwester Marina Kälin reihte sich zwei Ränge dahinter ein. Der Sieg ging an die Finnin Krista Pärmäkoski, die zum ersten Mal seit 6 Jahren gewann. Die Deutsche Victoria Carl kam bis auf 1,9 Sekunden heran, konnte die Siegerin aber nicht ganz abfangen. Kerttu Niskanen (FIN) komplettierte das Podest. Bei den Männern lief Beda Klee auf Rang 11. Cyril Fähndrich wurde beim Sieg von Johannes Kläbo 32.

Bob: Schweizer nach 2 Läufen arg zurück

Für die Schweizer Viererbob-Teams reichte es an der WM in Winterberg (GER) in den ersten 2 Heats nicht zu einem Exploit. Der beste Schweizer Schlitten um Pilot Simon Friedli verschlechterte sich im Vergleich zum 1. Lauf um 2 Positionen auf Rang 9. Der Rückstand auf das Podest beträgt bereits rund 8 Zehntel. Die weiteren Schweizer um die Leader Cédric Follador und Timo Rohner finden sich auf den Rängen 11 und 15. Ganz vorne, auf den ersten 3 Plätzen, positionierten sich ausnahmslos deutsche Schlitten – Pilot Francesco Friedrich führt das Klassement nach 2 von 4 Läufen souverän an. Weiter geht es am Sonntag ab 14:00 Uhr.