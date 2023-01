Nächste Schweizer Medaille an Universiade

Legende: Jubel der ganzen Delegation Eric Wyler wird nach seinem Bronze-Gewinn gefeiert. ZVG: Swiss University Sports

Ski: Wyler holt Bronze im Super-G

Eric Wyler hat an der Winter-Universiade in Lake Placid (USA) eine Bronzemedaille gewonnen. Der 21-jährige Student der FernUni Schweiz wurde im Super-G nur vom Weltcup-erfahrenen Jan Zabystran (CZE) und um eine Hundertstel von Luca Taranzano (ITA) geschlagen. Mit Loïc Chable, Andri Moser und Gianluca Böhm auf den Rängen 7 bis 9 fuhren drei weitere Schweizer in die Top 10.