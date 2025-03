Legende: Hat einmal mehr Grund zum Jubeln Nika Prevc (Archiv). Keystone/sj_nprevc_K_EPA TERJE BENDIKSBY NORWAY OUT

Skispringen: Nika Prevc in neuen Sphären

Doppelweltmeisterin Nika Prevc hat in Vikersund den Frauen-Weltrekord im Skifliegen auf 236 Meter hochgeschraubt. Die 19-jährige Slowenin segelte am Freitag im Training sogar zweimal auf die neue Bestmarke. Prevc verbesserte den bisherigen Rekord der Norwegerin Silje Opseth aus dem Vorjahr an gleicher Stelle gleich um 5,5 Meter. Die anderen Teilnehmerinnen kamen nicht einmal annähernd auf Prevc' Weiten. Die Frauen bestreiten am Samstag und Sonntag in Vikersund ihre einzigen zwei Skiflug-Wettbewerbe der Weltcup-Saison.