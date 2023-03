Niskanen siegt am Mörderbakken

Legende: In Falun souverän zum Sieg gelaufen Kerttu Niskanen. Imago/TT

Langlauf: Niskanen wird in Falun Favoritenrolle gerecht

Kerttu Niskanen hat am Mörderbakken im schwedischen Falun ihre 5. Weltcupsieg gefeiert. Die finnische Mitfavoritin setzte sich über 10 km klassisch, ihrer besten Disziplin, um 16 Sekunden vor der Deutschen Katharina Hennig durch. Rang drei ging an Anne Kalvaa aus Norwegen (+31,6). Die Gastgeberinnen verpassten die Podestränge, Jonna Sundling wurde hinter Jessie Diggins (USA) Fünfte. Einige schwedische Langläuferinnen waren indes nicht dabei, darunter auch die hochdekorierten Frida Karlsson und Ebba Andersson: Sie fehlten aufgrund einer Erkältung. Schweizerin war keine am Start.