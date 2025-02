Legende: Für einmal der beste Schweizer Killian Peier. Imago/DeFodi Images (Archiv)

Skispringen: Peier 18., Deschwanden zurück

Killian Peier hat sich beim 2. Weltcup-Springen in Sapporo steigern können. Der Schweizer, der am Vortag den Final verpasst hatte, belegte nach Sprüngen auf 123 und 127,5 m den 18. Schlussrang. Dagegen kam Teamleader Gregor Deschwanden nicht auf Touren und musste sich mit Platz 28 (118,5 m/117,5 m) bescheiden. Yanick Wasser verpasste den Finaleinzug als 33. knapp. Der Sieg ging wie schon am Vortag an Lokalmatador Ryoyu Kobayashi.

