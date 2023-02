Legende: Flog bei seinem zweiten Sprung auf 117,5 m Gregor Deschwanden. Keystone/AP/Florian Schrötter/Archiv

Skispringen: Rang 8 für Duo Peier/Deschwanden

Killian Peier und Gregor Deschwanden haben sich beim Weltcup in Lake Placid im neuen Wettkampf-Format Super-Team auf dem 8. Platz klassiert. Dabei treten Zweier-Teams gegeneinander an. Wie bei Team-Wettkämpfen in den letzten Jahren üblich, ging es für die Schweizer in erster Linie darum, den Sprung in den Finaldurchgang der Top 8 zu schaffen. Dies gelang gegen Italien deutlich. Über den Sieg von Piotr Zyla und Dawid Kubacki auf der Olympiaschanze von 1980 freuten sich am Samstagabend viele in den USA lebende Polen, die unter den Zuschauern die Mehrheit ausmachten.