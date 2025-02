Podladtchikov Sechster in Calgary

Legende: War in Calgary bester Schweizer Iouri Podladtchikov. imago images/justpictures.ch (Archiv)

Snowboard: Podladtchikov auf Rang 6 – Hirano siegt

Iouri Podladtchikov hat sich beim Halfpipe-Weltcup in Calgary auf dem 6. Platz klassiert. Der 36-jährige Zürcher, der Mitte Januar in Laax bei seinem Comeback nach fünf Jahren Abwesenheit noch in der Qualifikation ausgeschieden war, erhielt für seinen 3. Run im Final 62,25 Punkte. Der Olympiasieger von 2014 lag damit knapp vor seinem Teamkollegen Pat Burgener (7. Platz mit 61,25 Punkten). Den Sieg sicherte sich der Japaner Ruka Hirano mit 93,00 Punkten vor seinem Landsmann Yuto Tutsoka und dem US-Amerikaner Alessandro Barbieri. Bei den Frauen belegte die einzige angetretene Schweizerin Isabelle Lötscher mit 69,00 Zählern Rang 5. Sena Tomita aus Japan siegte.