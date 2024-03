Legende: Zum Abschluss der Beste Andri Ragettli. SRF

Ski Freestyle: Ragettli mit 1. Saisonsieg – Gremaud 2.

Der letzte Wettkampf der Saison für die Ski Freestyler – der Slopestyle-Wettkampf auf dem Corvatsch – musste wegen starker Winde abgesagt werden. So wurden die Resultate aus der Qualifikation gewertet, weshalb Andri Ragettli bei letzter Gelegenheit doch noch zu seinem ersten Saisonsieg kam. Er setzte sich vor Lukas Müllauer (AUT) und Luca Harrington (NZL) durch und verbesserte sich im Disziplinen-Weltcup noch auf Rang 3. Bei den Frauen schloss Überfliegerin Mathilde Gremaud die Saison auf Rang 2 ab, hinter der Französin Tess Ledeux. Gremaud hatte bereits zuvor als Disziplinensiegerin im Slopestyle und Gesamtsiegerin festgestanden.

Skispringen: Deschwanden verpasst Top 20

Gregor Deschwanden ist beim letzten Springen des Winters in Planica (SLO) nicht über Rang 21 hinausgekommen. Der einzige Schweizer in der Entscheidung segelte beim Skiflug-Event auf 212 und 229 Meter. Trotzdem darf der Luzerner auf seine persönlich beste Saison im Weltcup mit Platz 18 in der Gesamtwertung sowie Podestplätzen in Willingen und Klingenthal zurückblicken. Der Sieg ging an den Österreicher Daniel Huber mit den beiden Tages-Bestweiten von 242,5 und 247 Metern. So gelang es dem Salzburger auch noch, Landsmann Stefan Kraft im Kampf um die kleine Kugel für den Skiflug-Weltcup auszustechen. Der Gesamtweltcup-Sieger belegte Platz 4.

Legende: Kam nicht wie gewünscht ins Fliegen Gregor Deschwanden. imago images/Andreas Stroh