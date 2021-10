Legende: Hat im ÖSV das Sagen Roswitha Stadlober. imago images

Ski: Stadlober wird ÖSV-Präsidentin

Roswitha Stadlober ist neue Präsidentin des Österreichischen Skiverbands (ÖSV). Die 58-jährige Salzburgerin wurde bei der ausserordentlichen Länderkonferenz in Anif einstimmig für die Funktionsperiode 2021 bis 2024 gewählt. Die Konferenz der Länderpräsidenten hatte sich nach dem überraschenden Rücktritt von Karl Schmidhofer am Mittwoch auf Stadlober geeinigt, die das Amt seit 30. September interimistisch innehatte. Stadlober ist in der 116-jährigen Verbandsgeschichte nach 22 Männern die erste Frau an der ÖSV-Spitze.

Langlauf: Bewährungsstrafe für Veerpalu

Nach den Doping-Ermittlungen bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld ist der estnische Langläufer Andreas Veerpalu zu einer Bewährungsstrafe von 5 Monaten verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck befand den 27-Jährigen des Sportbetrugs und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Zusammenhang mit Doping schuldig. Das Urteil gegen den Sohn des Olympiasiegers Andrus Veerpalu ist noch nicht rechtskräftig. Ihm wurde unter anderem Blutdoping mit Mittätern vorgeworfen. Veerpalu war nach einem Geständnis für 4 Jahre gesperrt worden.