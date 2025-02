Legende: Verpasst das Podest in Deer Valley Noé Roth (Archivbild). Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP

Aerials: Roth in Deer Valley Fünfter

Die Schweizer haben beim Aerials-Weltcup in Deer Valley (USA) am Freitagabend keinen Exploit gelandet. Der Zuger Noé Roth kam nicht über den 5. Platz hinaus. Die gute Nachricht: Roth machte in der Disziplinenwertung einen Sprung auf den 2. Rang. Der Sieg ging an den US-Amerikaner Quinn Dehlinger vor Dmitro Kotowski (UKR) und Christopher Lillis (USA). Pirmin Werner, der 2. Schweizer im Einsatz, war als Zehnter bereits in der Qualifikation gescheitert.

Rodeln: Maag wird WM-Fünfte

Die Zürcher Oberländerin Natalie Maag hat an der WM im kanadischen Whistler eine Medaille im Einsitzer verpasst. Die 27-jährige Rennrodlerin klassierte sich auf der Olympia-Bahn von 2010 auf dem 5. Rang. Der Sieg ging an die Deutsche Julia Taubitz. Für Maag war es das beste WM-Resultat in dieser Disziplin. Zuvor hatte sie im Mixed mit dem Australier Alex Ferlazzo den 6. Platz belegt. Im vergangenen Jahr hatte Maag Silber im Sprint gewonnen, der nun nicht mehr im Programm steht.