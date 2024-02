Legende: Schon wieder eine Pause Giulia Tanno. Reuters/IRAKLI GEDENIDZE

Ski Freestyle: Tanno muss sich operieren lassen

Giulia Tanno beklagt ein weiteres Mal Verletzungspech. Die Bündnerin muss die Saison wegen eines Verrenkungsbruchs im rechten Fuss vorzeitig beenden. Das Malheur passierte am vergangenen Samstag im Slopestyle-Wettkampf in Mammoth Mountain (Kalifornien). Tanno ist mittlerweile in die Schweiz zurückgereist. Sie wird sich in den nächsten Tagen operieren lassen. Ein erster kleiner Eingriff zur Stabilisierung nahmen Ärzte bereits in den USA vor. Die 25-jährige Tanno bekundete schon über Gebühr viel Verletzungspech. Aufgrund dessen verpasste sie unter anderem die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2018 und 2022.