Snowboard: Alle Schweizerinnen in Viertelfinals out

Die Schweizer Snowboardcrosserinnen und -crosser haben auch beim Heim-Weltcup in Veysonnaz keinen Exploit geschafft. Spätestens in den Viertelfinals war für alle Endstation. Auf Kalle Koblet, vor vier Tagen Weltcup-Sieger in der Sierra Nevada (ESP) und im Dezember Dritter in Cervinia (ITA), ruhten die grössten Hoffnungen. Den Achtelfinal gewann der 25-Jährige vom SC Flumserberg noch; im Viertelfinal scheiterte er am Österreicher Jakob Dusek und dem Franzosen Merlin Surget. Ebenfalls in den Viertelfinals schieden bei den Frauen Sophie Hediger, Anouk Dörig und Lara Casanova aus. Besonders bitter: Dörig und Casanova nahmen sich mit einem Sturz gegenseitig aus dem Rennen. Die Siege in Veysonnaz holten sich der Deutsche Martin Nörl und die Britin Charlotte Bankes.