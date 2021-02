Snowboard: Keine WM-Medaille für die Schweiz

Für die Schweizer Snowboarder gab es an der WM im schwedischen Idre Fjäll im Mixed-Teamwettkampf keine Medaille. Beide Teams, Lara Casanova/Kalle Koblet und Aline Albrecht/Nick Watter, scheiterten in den Viertelfinals. Wie bei der ersten Austragung des Mixed-Wettkampfs vor zwei Jahren, als die USA gewannen, ging der Titel nach Übersee. Australien, das im Viertelfinal unter anderem das Schweizer Duo Casanova/Koblet hinter sich gelassen hatte, sicherte sich mit Belle Brockhoff und Jarryd Hughes vor Italien und Frankreich die Goldmedaille. 2022 in Peking ist die Disziplin erstmals olympisch.