Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Erneut auf dem Podium Sina Siegenthaler (Archiv-Bild). Keystone/Mayk Wendt

Snowboardcross: Siegenthaler fährt auf Platz 3

Sina Siegenthaler hat ihren zweiten Podestplatz im Snowboardcross-Weltcup errungen. Etwas mehr als einen Monat nach dem tragischen Tod ihrer Teamkollegin Sophie Hediger wurde die Bernerin im chinesischen Beidahu Dritte. Am Samstag war sie gleichenorts noch auf Platz 9 gefahren. Für die 24-Jährige ist es das zweite Podium nach ihrem überraschenden Sieg in Cervinia im Dezember 2023. Bei den Männern schaffte es Kalle Koblet in den kleinen Final, wurde dort aber Letzter und damit Gesamt-Achter.