Legende: Von einer Verletzung gestoppt Skicrosser Jonas Lenherr. Freshfocus

Skicross: Lenherr verpasst Saisonauftakt

Jonas Lenherr hat vergangene Woche bei einem Trainingssturz in Saas-Fee eine Verletzung am linken Knie erlitten. Der 32-Jährige zog sich nach einem harten Aufprall einen Anriss des Kreuzbandes zu. Dieser lässt sich ohne Operation behandeln. «Wenn alles planmässig läuft, kann ich etwas verspätet in die neue Saison starten», zeigte sich der dreifache Weltcupsieger zuversichtlich. Das erste Weltcuprennen der Skicrosser findet Ende November in Secret Garden (CHN) statt.