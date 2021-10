Legende: In Peking nicht dabei Maren Lundby. Keystone

Skispringen: Lundby gibt Peking einen Korb

Die Olympiasiegerin und zweifache Skisprung-Weltmeisterin Maren Lundby verzichtet in der kommenden Saison auf Wettkämpfe und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking. Ihr Körper habe sich auf natürliche Weise verändert, erklärte die 27-jährige Norwegerin im TV-Kanal NRK. «Das Skispringen fordert aber viel ab, gerade auch, was das Gewicht angeht. Diese Opfer möchte ich im Moment nicht erbringen. Es ist sehr schwierig, weil ich unbedingt springen möchte. Aber diese Saison geht es einfach nicht.»