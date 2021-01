Snowboard: Zogg beim Heimrennen auf dem Podest

Julie Zogg fuhr beim Weltcup-Rennen im Parallel-Riesenslalom in Scuol auf Rang 3. Im kleinen Final distanzierte die Parallelslalom-Weltmeisterin ihre Konkurrentin um bloss 2 Hundertstelsekunden. Patrizia Kummer, Ladina Jenny und Jessica Keiser scheiterten allesamt bereits im Achtelfinal. Bei den Männern schaffte es Olympiasieger Nevin Galmarini wie schon beim Comeback im Dezember nach 22-monatiger Verletzungspause in die Viertelfinals. In dieser in nur einem Lauf ausgetragenen Entscheidung blieb er relativ deutlich am Slowenen Tim Mastnak hängen. Auch für Dario Caviezel kam das Out in den Viertelfinals. Die Siege gingen an Russland: Bei den Frauen setzte sich die erst 17-jährige Sofia Nadyrschina durch, bei den Männern Igor Sluev.

Legende: Platz 3 in Scuol Julie Zogg. Keystone

Skispringen: Deschwanden im Windpech

3 Tage nach dem frühen Out beim Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen missriet Gregor Deschwanden auch das erste von zwei Weltcup-Springen in Titisee-Neustadt. Der Luzerner verpasste im Schwarzwald nach einem Flug auf 121,5 m als 32. zum zweiten Mal in diesem Winter den Entscheidungs-Durchgang. Pech mit dem Wind begünstigte das frühe Ausscheiden des einzigen Schweizers. An der Spitze machte Kamil Stoch nach dem Tournee-Sieg mit dem Gewinnen weiter. Der Pole feierte mit Flügen auf 139 m und 144 m seinen 3. Weltcupsieg in Serie.