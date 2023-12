Legende: Hatte im Final das Nachsehen Kalle Koblet (Archiv). Keystone/Laurent Gilliéron

Snowboardcross: Koblet holt Platz 4

Die Schweizer Farben waren beim Weltcup im Snowboard-Cross im französischen Les Deux Alpes nicht auf dem Podest vertreten. Der Winterthurer Kalle Koblet stiess zwar in den Final vor, musste aber mit Platz 4 vorliebnehmen. Nach dem Gewinn seines Halbfinal-Heats hatte er sich wohl mehr erhofft. Dem Spanier Lucas Eguibar musste er im Final den Vorzug lassen. Den Sieg sicherte sich Eliot Grondin (CAN) vor Alessandro Hämmerle (AUT). Das beste Resultat bei den Frauen erreichte Anouk Dörig mit einer Teilnahme an den Viertelfinals.