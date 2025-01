Snowboard: Burri fliegt auf Platz 6

Ariane Burri hat am Samstag in Klagenfurt (AUT) ihr zweitbestes Karriere-Resultat im Big-Air-Weltcup eingefahren. Die Snowboarderin sprang im Wörthersee-Stadion auf Platz 6. Dabei behielt die Luzernerin die Nerven: Ihr 3. Sprung brachte ihr 68 Punkte zum Gesamttotal von 90,75 Zählern. Burris Bestresultat ist ein 5. Platz in Edmonton 2022. Der Sieg ging an die Britin Mia Brookes, die sich vor einem japanischen Trio durchsetzte.