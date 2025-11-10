Legende: Erneut nur zweite Siegerinnen Silvana Tirinzoni und ihr Team (Archivbild). Keystone/AP/Lee Jin-Man

Curling: Schweizerinnen verpassen Turniersieg

Beim Grand-Slam-Turnier in Tahoe im US-Bundesstaat Nevada haben sich Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald erst im Final den kanadischen Weltmeisterinnen um Skip Rachel Homan geschlagen geben müssen. Die Schweizer Curlerinnen des CC Aarau unterlagen 4:7. Es war bereits die dritte Finalniederlage gegen die kanadische Equipe in Folge: Zuvor hatten Tirinzoni und Co. in Nisku (Alberta) und London (Ontario) den Kürzeren gezogen. Für die Schweizer Männer um Skip Yannick Schwaller war in Tahoe im Halbfinal Schluss. Sie unterlagen dem späteren Sieger Schottland (Bruce Mouat) 5:6.