Legende: Gold im Snowboardcross Sophie Hediger strahlt auf dem Podest. zvg

Snowboardcross: 1. Gold an Universiade

Sophie Hediger hat der Schweiz an den 31. World University Games in Lake Placid (USA) die erste Medaille beschert. Die Snowboardcrosserin, welche auch an Olympia 2022 teilnahm (Platz 7 im Team-Wettkampf), sicherte sich Gold. Die 24-jährige Bündnerin trotzte den widrigen Wetterverhältnissen und gewann zuerst den Halbfinal-Lauf und dann den Final.

00:36 Video Kurz-Zusammenfassung zu Hedigers Gold-Coup Aus Sport-Clip vom 14.01.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Skispringen: Kasai bei Comeback ohne Chance

Im zweitklassigen Continental Cup konnte der mittlerweile 50-jährige Noriaki Kasai bei seiner Rückkehr auf die Wettkampfbühne nicht überzeugen. Der Japaner landete in seiner Heimat Sapporo mit einem Sprung auf 104,5 m nur auf Rang 37 unter 44 Teilnehmern und verpasste den 2. Durchgang. Für Kasai war es auf dieser Wettkampfstufe der erste Auftritt seit Dezember 2020.