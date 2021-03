Legende: Nach dem 1. Schiessen kamen die Fehler Lena Häcki verliess das 1. Schiessen als Dritte, leistete sich danach aber zu viele Fehlschüsse. Keystone

Biathlon: Schweizerinnen mit zu vielen Fehlern

Lena Häcki hat beim Saisonfinale in Östersund (SWE) ihre gute Ausgangslage nach dem Sprint (7.) in der Verfolgung nicht optimal nützen können. Die Innerschweizerin verfehlte bei schwierigen Bedingungen 7 von 20 Scheiben, klassierte sich aber immerhin noch auf Rang 11. Nach dem 3. Schiessen lag Aita Gasparin – im Sprint bloss 39. – als Fünfte aussichtsreich im Rennen. Doch der Engadinerin unterliefen beim letzten Stehendschiessen 3 Fehler, was sie auf Platz 31 zurückspülte. Den Sieg holte sich Marte Röiseland (NOR) vor ihrer Landsfrau und Sprint-Siegerin Tiril Eckhoff. Platz 3 ging an die Belarussin Hanna Sola.