Legende: Kommt zum Handkuss Östersund trägt das Weltcup-Finale der Biathleten aus. Keystone

Biathlon: Östersund springt für Oslo ein

Wegen der Einreisebeschränkungen im Rahmen der norwegischen Corona-Massnahmen findet das Finale des Biathlon-Weltcups in diesem Jahr im schwedischen Östersund statt. Wie der Weltverband IBU am Samstag mitteilte, springt Östersund als Ersatzort für den geplanten Saisonabschluss am Holmenkollen in Oslo (16. bis 21. März) ein. An welchen Tagen die abschliessenden Wettbewerbe der Biathleten ausgetragen werden, sei laut IBU noch offen.

Bob: Medaillen für Schweizerinnen ausser Reichweite

Die Medaillenränge liegen für die Schweizerinnen bei der WM-Premiere im Monobob bei Halbzeit wie erwartet ausser Reichweite. Nach 2 Durchgängen ist Martina Fontanive aber auf Kurs zum angestrebten Top-8-Platz, der die halbe Olympia-Qualifikation bedeuten würde. Auf der anspruchsvollen Bahn in Altenberg belegt die 34-Jährige den 7. Rang. Enttäuschend ist mit dem 12. Zwischenrang das Abschneiden der jungen Melanie Hasler. Vor den letzten beiden Läufen am Sonntag führt die Deutsche Stephanie Schneider.