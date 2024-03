Weltcupfinal in Silvaplana: Drei Schweizer in den Top Ten

Legende: Zweitbester Schweizer Nicolas Huber (Archiv). Keystone/Mark R. Cristino

Snowboard: Kein Exploit beim Heim-Event

Jonas Hasler, Nicolas Huber und Jeremy Denda haben am Corvatsch beim Weltcupfinal im Slopestyle geschlossen die Plätze 6 bis 8 belegt. Die Schweizer Frauen stellten keine Finalistin. Die Siege gingen an den 21-jährigen Kanadier Liam Brearley, der bereits im Januar in Laax gewonnen hatte, und an die 22-jährige Japanerin Reira Iwabuchi, die zuvor auf Schweizer Boden im Oktober 2022 in Chur im Big Air und vor drei Jahren am Corvatsch im Slopestyle erfolgreich gewesen war.

Skifliegen: Österreich gewinnt letzten Team-Wettkampf

Österreichs Männer haben mit den beiden Top-Fliegern Stefan Kraft und Daniel Huber beim Saisonfinale in Planica den Team-Wettkampf gewonnen. Dieser wurde wegen auffrischender Winde nach einem Umgang gewertet. Platz 2 holte sich Gastgeber Slowenien, Dritter wurde Norwegen. Die Schweizer Equipe stellte kein Team.