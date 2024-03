Legende: Auf dem Podest im Gesamtweltcup Pirmin Werner (Archiv). imago images/Xinhua

Aerials: Werner dank Rang 4 Gesamtzweiter

Die letzte Weltcup-Station der Aerials-Spezialisten im kasachischen Almaty hat nach der Qualifikation gewertet werden müssen. Dichter Nebel verhinderte die Durchführung der Finals. Da Pirmin Werner in der Qualifikation Vierter wurde, überholte er in der Gesamtwertung noch einen Athleten. Er schloss die Saison damit als Zweiter im Gesamtweltcup hinter dem Chinesen Guangpu Qi und vor dem Chinesen Xindi Wang ab. Werner hatte diese Saison in Changchun (CHN) gewonnen, in Ruka (FIN) war er Zweiter geworden. Noé Roth wurde in Almaty Siebter in der Quali und damit Gesamt-Zehnter. Bei den Frauen überflügelte Danielle Scott (AUS) Winter Vinecki (USA), die bis vor Almaty Führende in der Gesamtwertung, dank Rang 2 noch und holte den Gesamtsieg.