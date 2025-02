Robin Cuche fährt an der Para-Ski-WM in Maribor im Slalom zur Silbermedaille.

Para-Ski-WM in Maribor

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Souverän zu einer WM-Medaille Robin Cuche. IMAGO/24passion

An der wegen Schneemangels abgespeckten Para-Ski-WM in Maribor zeigte Robin Cuche im Slalom in der Kategorie Stehend eine starke Leistung und fuhr zur Silbermedaille. Der Schweizer hatte bereits nach dem 1. Lauf auf dem 2. Rang gelegen und diesen im Entscheidungsdurchgang souverän gehalten.

Auf den Sieger, den Franzosen Arthur Bauchet, fehlten in der Endabrechnung 5 Sekunden. 81 Hundertstel hinter Cuche klassierte sich mit Jules Segers ein weiterer Franzose auf dem Bronze-Platz. Die beiden Teamkollegen hatten bereits im Riesenslalom die gleichen Plätze belegt.

Eine Medaille gewonnen

Weil nur die technischen Rennen hatten stattfinden können, ist die WM für Cuche damit bereits beendet. Der eigentliche Speedspezialist hatte im Riesenslalom den 5. Rang belegt, nun folgte doch noch die angestrebte Medaille. Die Para-Ski-WM findet am Dienstag mit dem Slalom der Frauen ohne Schweizer Beteiligung ihren Abschluss.