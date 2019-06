Legende: Hängt die Schuhe an den Nagel Tony Parker (links) beendet seine Karriere. Reuters

Basketball: Parker verkündet Karriereende

Frankreichs Basketball-Star Tony Parker beendet nach 18 Jahren in der NBA seine Karriere. Das gab der 37-Jährige am Montag via Twitter bekannt. Parker wurde 2001 im Draft an 28. Stelle gezogen und holte mit den San Antonio Spurs viermal den Titel. 2007 wurde er als wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers (4:0) ausgezeichnet. In der letzten Saison spielte Parker noch für die Charlotte Hornets. Insgesamt machte er 1254 NBA-Spiele, 1151 davon als Starter. Mit 19'473 Punkten liegt er auf Rang 49 der ewigen NBA-Skorerliste.

Ski Alpin: Stuhec holt Abplanalp in ihr Team

Neuer Job für Stefan Abplanalp: Der langjährige Coach von Swiss-Ski wechselt per sofort in den Trainerstaff von Ilka Stuhec. Die 28-jährige Slowenin gewann 2017 in St. Moritz und 2019 in Are WM-Gold in der Abfahrt. Abplanalp war im Februar 2012 als Speedtrainer der Frauen nach sechs Saisons von Swiss-Ski freigestellt worden, ehe er 2015 für ein Jahr als Verantwortlicher des C-Kaders zum Schweizer Verband zurückkehrte. Zuletzt betreute der 45-jährige Berner im Weltcup die Ungarin Edit Miklos.