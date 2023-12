Legende: Sina Siegenthaler Knapp 2 Jahre nach ihrem Olympia-Start sorgt die Bernerin im Weltcup für ein dickes Ausrufezeichen. Keystone/EPA/MAXIM SHIPENKOV (Archiv)

Im Boardercross hat Sina Siegenthaler in Cervinia (ITA) überraschend ihren ersten Sieg eingefahren.

Im 2. Monobob-Lauf von Innsbruck (AUT) verliert Melanie Hasler ihren Podestplatz noch hauchdünn.

Beim Langlauf-Weltcup in Trondheim (NOR) zeigen die Schweizer, angeführt von Jason Rüesch (18.), ansprechende Leistungen, die Teamkolleginnen dagegen verpassen die Top 30.

Boardercross: Siegenthaler wächst über sich hinaus

Sina Siegenthaler war bis zum Samstag noch nie besser als auf Rang 5 klassiert gewesen. In Cervinia überflügelte die 23-jährige Emmentalerin dieses Abschneiden bei weitem und feierte sogar einen durchschlagenden Erfolg. Die junge Snowboarderin kurvte im Boardercross zum Weltcup-Sieg, indem sie im italienischen Schnee dank Steigerungsläufen in allen K.o.-Phasen letztlich alles unter Kontrolle hatte. Vor dem Final hatte Siegenthaler schon den Viertel- und Halbfinal für sich entschieden. Bei der Saisoneröffnung in Les Deux Alpes hatte die Schweizerin noch gefehlt. Bei der italienischen Station setzte sich Siegenthaler vor den Australierinnen Belle Brockhoff und Josie Baff durch. In der Männer-Konkurrenz schied Kalle Koblet als bester Swiss-Ski-Vertreter in den Viertelfinals aus.

Monobob Frauen: Hasler fehlt weniger als ein Zehntel

Melanie Hasler ist knapp an ihrem 2. Saison-Podestplatz vorbeigeschrammt. Immerhin machte die Aargauer Pilotin im Vergleich zum Vortag bei der ersten Monobob-Konkurrenz in Innsbruck einen deutlichen Sprung nach vorn. 24 Stunden nach Platz 7 resultierte der 4. Rang. Bei Halbzeit des Pensums hatte die Schweizerin noch an 3. Position gelauert, in der Endabrechnung büsste sie noch einen Platz ein und musste Bree Walker (AUS) vorbeiziehen lassen. Es fehlten mickrige 0,09 Sekunden für die Top 3. Wie schon am Vortag reüssierte Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen im österreichischen Eiskanal um 11 Hundertstel vor Kaysha Love (USA).

Langlauf Männer: Zu zweit knapp in den Top 20

Beim Skiathlon in Trondheim liefen Jason Rüesch und Beda Klee geschlossen im Ziel ein und wussten an Position 18 und 19 zu gefallen. Beide verloren etwas mehr als anderthalb Minuten auf die Siegerzeit. Auch Jonas Baumann zeigte als 22. eine feine Leistung. Das Rennen ganz an der Spitze machte Johannes Kläbo dank einem scheinbar mühelosen Antritt auf der Zielgeraden: Der norwegische Überflieger setzte sich gewissermassen im eigenen Wohnzimmer durch, feierte Sieg Nummer 70. (!) und verwies Andrew Musgrave (GBR) sowie Landsmann Didrik Tönseth auf die weiteren Plätze.

Langlauf Frauen: Keine Schweizerin in den Top 30

Beim Rennen über 2 x 10 Kilometer (erst klassisch, dann Skating) mit Massenstart und Ski-Wechsel im norwegischen Trondheim erlitt das Swiss-Ski-Team einen Dämpfer. Nadine Fähndrich klassierte sich als Beste auf dem 34. Rang. Unmittelbar hinter der Teamleaderin landete Anja Weber. Der Sieg ging an Ebba Andersson (SWE).