Wintersport: Alpin-Snowboarder ohne Exploit

Im Parallelslalom der Snowboarder in Bad Gastein konnten die Schweizer nicht überzeugen. Nevin Galmarini scheiterte als bester Swiss-Ski-Fahrer im Viertelfinal. Weitere News vom Wintersport-Tag finden Sie hier in kompakter Form.

Im Parallelslalom in Bad Gastein kommt keiner aus dem Schweizer Team über die Viertelfinals hinaus.

Die Schweizer Biathlon-Staffel (ohne Weger) beendet das Rennen auf dem 13. Platz.

Marina Gilardoni verpasst im Skeleton-Weltcup in St. Moritz die Top 10 und wird 15.

Nicolas Michel feiert im Telemark-Weltcup seinen 2. Saisonsieg.

Tim Hug wird in der nordischen Kombination in Val di Fiemme 45.

Snowboard: Galmarini scheitert im Viertelfinal

Im Parallelslalom in Bad Gastein schaffte Nevin Galmarini als einziger Schweizer den Sprung in die Viertelfinals. Dort scheiterte er am Italiener Maurizio Bormolini. Für Dario Caviezel bedeuteten die Achtelfinals Endstation. Die Schweizer Frauen blieben bereits in der Qualifikation hängen. Die Tagessiege gingen an Dimitri Loginow (Russ) und Ramona Theresia Hofmeister (De).

Biathlon: Norwegen überlegen

Die norwegische Staffel gewinnt die 4x7,5km-Staffel in Ruhpolding (De) mit rund 25 Sekunden Vorsprung auf das französische Team. Den Schweizern gelang kein Exploit: Mit über 3 Minuten Rückstand klassiert sich die Staffel mit Wiestner, Finello, Burkhalter und Dolder auf dem 13. Schlussrang.

Skeleton: Gilardoni enttäuscht in St. Moritz

Marina Gilardoni fährt beim Heimrennen auf den 15. Rang. Sie verpasste den Top-10-Platz um 43 Hundertstel. Auf die Siegerin Janine Flock aus Österreich verliert die 30-Jährige knapp 1,5 Sekunden. Den hohen Zeitrückstand schliesst Gilardoni auf einen Missgriff beim Material, wie sie nach dem Rennen analysiert. Das Zittern um einen Olympiaplatz geht für die Schweizerin somit weiter.

Gilardoni kämpft um ihr Olympia-Ticket 2:17 min, vom 12.1.2018

Telemark: 2. Saisonsieg für Nicolas Michel

Beim Telemark-Weltcup im französischen Pralognan-la-Vanoise feierte Nicolas Michel seinen 2. Saisonsieg. Der bald 23-Jährige setzte sich im Sprint vor dem Slowenen Jure Ales durch. Mit seinem insgesamt 4. Weltcup-Erfolg übernahm Michel die Führung in der Gesamtwertung.

Nordische Kombination: Hug auf Rang 45

Tim Hug verliert beim Weltcup in Val di Fiemme knapp 4 Minuten auf den norwegischen Sieger Jörgen Grabaak. Auf Platz 2 klassiert sich der Deutsche Johannes Rydzek vor dem Österreicher Lukas Klapfer. Das Rennen beinhaltete einen Sprung von der Grosschanze und einen 10km-Lauf.

