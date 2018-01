Wintersport: Biathletinnen vergeben Spitzenplatz

Die Schweizer Biathlon-Staffel führte in Ruhpolding nach 3 Läuferinnen, wurde am Ende aber auf Rang 8 durchgereicht. Weitere News vom Wintersport-Tag finden Sie hier in kompakter Form.

Rico Peters starker 2. Lauf Der missratene Start von Clemens Bracher Clemens Brachers 2. Lauf Rico Peters starker 2. Lauf 1:42 min, vom 13.1.2018

Der missratene Start von Clemens Bracher 0:25 min, vom 13.1.2018

Clemens Brachers 2. Lauf 1:37 min, vom 13.1.2018

Biathlon: Die Schweizerinnen belegen in Ruhpolding Rang 8

Bob: Schweizer überzeugen in St. Moritz

Rodeln: Kocher bestätigt Top-Form

Biathlon: Schweizerinnen vergeben Top-Platz

Elisa Gasparin, Lena Häcki, Selina Gasparin und Aita Gasparin haben über 4x6 km eine Top-Klassierung verpasst. Selina Gasparin, die als 3. Läuferin auf die Strecke ging, zeigte eine überragende Leistung. Sie arbeitete sich von Rang 6 kontinuierlich nach vorne und übergab als Führende ihrer Schwester Aita. Die jüngste der Gasparin-Schwestern leistete sich aber schon im Liegendschiessen 3 Fehlschüsse. Am Ende belegte die Schweiz Rang 8. Deutschland siegte vor Italien und Schweden.

Zweierbob Männer: Peter auf Rang 8

Wegen der Verletzung seines Anschiebers Thomas Amrhein trat Rico Peter in St. Moritz zusammen mit Simon Friedli an. Der Aargauer, der sich in Altenberg ebenfalls leicht verletzt hatte, verbesserte sich im 2. Lauf noch um 4 Plätze auf den 8. Schlussrang. Clemens Bracher wurde 16. Der Emmentaler vergab eine bessere Platzierung mit einem miserablen Start im 1. Durchgang. Der Sieg ging an Nico Walther/Christian Poser (De).

Zweierbob Frauen: Schweizerinnen stark

Auch die Bobfahrerinnen überzeugten in St. Moritz. Martina Fontanive und Irina Strebel realisierten mit Platz 5 ihr mit Abstand bestes Karriere-Ergebnis. Sabina Hafner war mit ihrer Anschieberin Eveline Rebsamen als 6. so gut wie seit 7 Jahren nicht mehr. Für eine Olympia-Qualifikation kommen die Ergebnisse allerdings zu spät.

Starke Fahrt von Bobfahrerin Fontanive Bobpilotin Sabina Hafner auf Rang 6 Starke Fahrt von Bobfahrerin Fontanive 1:32 min, vom 13.1.2018

Bobpilotin Sabina Hafner auf Rang 6 1:31 min, vom 13.1.2018

Rodeln: Kocher erneut stark

Beim Weltcup in Oberhof (De) ist Martina Kocher auf den 5. Rang gefahren. Auf Siegerin Dajana Eithberger (De) verlor die Bernerin 0,639 Sekunden. Letzte Woche hatte Kocher in Königssee bereits ihr Weltcup-Bestergebnis (4.) realisiert.

Ski Freestyle: Gisler auf Rang 8

Joel Gisler hat beim Freestyle-Weltcup in Aspen in der Halfpipe als einziger Schweizer den Final erreicht. Dort klassierte er sich im 8. Rang. Der 23-jährige Toggenburger war vor Weihnachten im Secret Garden Resort in China 2. geworden – allerdings in Abwesenheit der Amerikaner und Kanadier.

