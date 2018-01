Wintersport-News: Ammann springt am weitesten

Simon Ammann hat in der Qualifikation zum Springen in Bischofshofen überzeugt. Dank Bestweite wird er trotz niedrigen Haltungsnoten 3. Im Skeleton fährt Marina Gilardoni in die Top Ten.

Bild in Lightbox öffnen. Ausgerechnet auf der Schanze, auf der er vor 3 Jahren schwer gestürzt war, setzte Simon Ammann ein Ausrufezeichen. Der 36-jährige belegte in der Qualifikation für das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen den 3. Rang. Ammann grüsste nach einem Flug auf 136 m zwischenzeitlich aus der Leaderbox. Einzig vom polnischen Sieger Dawid Kubacki und vom Norweger Johann-André Forfang wurde er noch verdrängt. Tournee-Leader Kamil Stoch, der den «Tour-Grand-Slam» anstrebt, wurde 5. Ammann trifft beim letzten Springen der Vierschanzentourneen am Samstag (16:55 Uhr, SRF zwei) im K.o.-Duell auf den Österreicher Clemens Leitner. Der als 27. ebenfalls qualifizierte Schweizer Killian Peier trifft auf Michael Hayböck. Skeleton: Gilardoni in den Top Ten Marina Gilardoni fuhr beim Skeleton-Weltcup in Altenberg auf Platz 10. Damit klassierte sich die 30-Jährige erstmals in dieser Saison in die Top Ten. Den Sieg in Altenberg holte die deutsche Weltcup-Leaderin Jacqueline Lölling.

