Wintersport-News: Cologna und Co. auf verlorenem Posten

Im Skating-Sprint in Falun setzt es für das Schweizer Team grosse Enttäuschungen ab. An der Rodel-WM in Innsbruck/Igls verpasst Martina Kocher die Medaillenränge um 55 Tausendstel. Hier geht's zu den Wintersport-News des Tages.

Langlauf: Van der Graaff im Pech

Für die besten Schweizer Leistungen in Falun zeichneten die Frauen verantwortlich, für die Halbfinals vermochten sich jedoch auch sie nicht zu qualifizieren. Laurien van der Graaff (21.) bekundete in ihrer Paradedisziplin einmal mehr Pech. Die 29-Jährige kam an dritter Stelle in ihrem Lauf liegend zu Fall, entsprechend gross war ihr Ärger bei Überquerung der Ziellinie. Nadine Fähndrich (24.) gingen in ihrem Viertelfinal im Finish die Kräfe aus.

Gänzlich ohne Swiss-Ski-Beteiligung fanden die K.o.-Runden bei den Männern statt. Dem Vorstoss in die Viertelfinals der Top 30 am nächsten kam Roman Furger. Dem Urner fehlten hierfür in der Qualifikation als 34. 0,59 Sekunden. Dario Cologna büsste auf die Bestzeit des Norwegers Johannes Hösflot Klaebo mehr als zehn Sekunden ein und kam nicht über den 51. Platz hinaus.

Rodeln: Kocher neben den Medaillenrängen

Nach ihrem überraschenden Silbergewinn im Sprint hat die Berner Rodlerin Martina Kocher am 2. WM-Tag in Innsbruck/Igls Rang 7 belegt. Gold holte die Deutsche Tatjana Hüfner vor der Amerikanerin Erin Hamlin und Kimberley McRae aus Kanada. Hinter Hüfner war die Angelegenheit extrem eng: So fehlten Kocher zu Bronze lediglich 55 Tausendstel.

Snowboard: Galmarini in Rogla Zweiter

Nevin Galmarini hat im Parallel-Riesenslalom im slowenischen Rogla seinen ersten Weltcupsieg knapp verpasst. Der 30-jährige Bündner Alpinboarder unterlag im Final dem Bulgaren Radoslav Yankov und wurde Zweiter. Im Ziel fehlten dem Olympia-Zweiten von 2014, der es zuvor im Weltcup bereits viermal auf das Podest geschafft hatte, zwölf Hundertstel zum Premieren-Sieg. Keine grossen Stricke zerrissen die Frauen: Patrizia Kummer, Julie Zogg und Ladina Jenny schieden in den Achtelfinals aus.

Biathlon: Schweizer WM-Aufgebot bekannt

An der Biathlon-WM in Hochfilzen/AUT (6.-19. Februar) nehmen 8 Schweizerinnen und Schweizer teil. Nominiert wurden Mario Dolder, Jeremy Finello, Benjamin Weger, Serafin Wiestner, die Gasparin-Schwestern Aita, Elisa und Selina sowie Lena Häcki.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 27.1.2017, 22:20 Uhr