Legende: Kehrt dem Ski-Rennsport den Rücken Veronique Hronek. Keystone

Ski Alpin: Hronek hört auf

Der Deutsche Skiverband verliert in Veronique Hronek eine weitere langjährige Weltcup-Athletin. «Goodbye skiracing», schrieb die 28-Jährige am Donnerstag auf Instagram, «es war eine wunderschöne Zeit.» Wegen der vielen schweren Verletzungen habe sie ihre Leistungsfähigkeit nicht mehr erreichen können, begründete Hronek ihren Schritt. In den vergangenen Tagen hatten bereits Hroneks Teamkollegin Christina Ackermann sowie Fritz Dopfer und Dominik Stehle ihren Rücktritt erklärt.

Skispringen: Wellinger bricht sich Schlüsselbein

Doppelte Zwangspause für Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger: Der Deutsche, der nach einem Kreuzbandriss an einem Comeback arbeitet, hat sich im Australien-Urlaub einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Kurz vor der ohnehin schwierig zu arrangierenden Rückreise nach Deutschland erwischte es den 24-Jährigen beim Surfen, noch in Australien wurde er operiert.