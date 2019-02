Langlauf: Schweizer Teams im Sprint von Lahti geschlagen

Den Olympia-Vierten Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich ist die Hauptprobe für den WM-Team-Sprint in 2 Wochen in Seefeld missglückt. Das Duo musste sich in Lahti beim Rennen in der klassischen Technik mit Rang 10 begnügen. Van der Graaff brach auf der letzten ihrer 3 Runden ein und übergab bereits mit grossem Rückstand an Fähndrich. Der Sieg ging an Schweden. Bei den Männern schnitten Ueli Schnider und Jovian Hediger mit Platz 8 leicht besser ab. Aber auch ihr Rückstand auf den Tagessieger Norwegen war mit 24 Sekunden beträchtlich.

Rodeln: Natalie Maag wird EM-Achte

Schöner Erfolg für die Schweizer Schlittelsportlerin Natalie Maag: Beim Weltcup in Oberhof fährt die 21-jährige Schweizerin erstmals in ihrer Karriere in die Top 10. Als Neunte verlor Maag gut 58 Hundertstel auf Olympiasiegerin Natalie Geisenberger aus Deutschland. Das Rennen zählte zugleich als Europameisterschaft. In der EM-Wertung belegte sie sogar den 8. Rang. Das grosse Ziel der Zürcherin sind die Olympischen Spiele 2022 in Peking.