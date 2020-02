Legende: Michael Vogt bekommt neuen Chef Dritter Wechsel des Chef Leistungssport in drei Jahren: Stefan Riniker verlässt Swiss-Sliding nach nur einem Jahr. Keystone

Bob: Neuer Chef Leistungssport

Der Schweizer Eiskanal-Verband Swiss-Sliding erhält zum dritten Mal in drei Jahren einen neuen Chef Leistungssport. Der Aargauer Stefan Riniker verlässt den Verband Ende Saison nach nur einem Jahr und kehrt in seinen angestammten Beruf als Sportlehrer zurück. Gemäss Mitteilung von Swiss-Sliding komme man damit einem Wunsch Rinikers nach. Der Nachfolger dürfte wohl schon gefunden sein, sein Name wird aber erst am Ende der Saison bekanntgegeben. Nach Thomas Lamparters dreijährigem Engagement als Sportchef von 2015 bis 2018 war auch dessen Nachfolger Lukas Fischer nur gerade eine Saison geblieben.