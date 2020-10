Legende: Muss seine Olympia-Medaillen wohl abgeben Jewgeni Ustjugow. Keystone

Biathlon: TAS urteilt gegen Ustjugow

Der Internationale Sportgerichtshof TAS sieht es als erwiesen an, dass der Russe Jewgeni Ustjugow eines Dopingvergehens schuldig ist und bestätigte am Dienstagnachmittag damit eine Entscheidung des Biathlon-Weltverbandes IBU. Die IBU hatte den 35-Jährigen im Februar aufgrund von Auffälligkeiten in seinem biologischen Blutpass für sämtliche Rennen zwischen 2010 und 2014 disqualifiziert. Darunter fallen auch die Olympischen Spiele 2010, bei denen Ustjugow Gold im Massenstart und Bronze mit der Staffel gewann, sowie 2014, als er mit dem russischen Quartett siegte. Ustjugow hat 21 Tage Zeit, um gegen das Urteil Berufung einzulegen.