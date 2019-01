Bob: Vogt wird im Viererbob 14.

Michael Vogt konnte am Sonntag nicht an seine Leistung im Zweierbob (Rang 4) anknüpfen. Der Zentralschweizer kam beim Weltcup-Viererbob-Rennen in St. Moritz mit seinen Anschiebern Silvio Weber, Alain Knuser und Sandro Michel auf den 14. Platz. Die Startnummer 1 im 1. Durchgang war auf der schneller werdenden Natureisbahn im Engadin nicht von Vorteil. Auch Routinier Pius Meyerhans kam nicht richtig auf Touren und beendete das Rennen auf Rang 19. Der Sieg ging wie schon am Samstag an den Deutschen Francesco Friedrich, der Landsmann Johannes Lochner um eine halbe Sekunde distanzierte.

Sendebezug: Kommentierter Live-Stream auf srf.ch/sport, 27.01.2019, 10:30 Uhr.