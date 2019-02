Langlauf: Fähndrich und Van der Graaff sprinten in die Top 10

Nadine Fähndrich und Laurien Van der Graaff sind beim Skating-Sprint in Lahti in den Halbfinals ausgeschieden. Die Luzernerin wurde am Ende Achte und realisierte ihr 3. Top-10-Ergebnis des Winters in dieser Disziplin. Van der Graaff reichte es zu Platz 10. Bei den Männern überstand nur Roman Schaad die Qualifikation, in den Viertelfinals blieb er jedoch chancenlos. Die Tagessiege gingen jeweils an Norwegen. Bei den Männern setzte sich Johannes Klaebo durch, bei den Frauen Maiken Caspersen Falla.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 09.02.2019, 13:25 Uhr